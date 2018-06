"Wie Götter": Fußballstars in Feldherrenpose

Die Akademie der Künste in St. Petersburg zeigt während der Weltmeisterschaft Ölgemälde von Fußballstars in historischem Gewand

Während der Fußballweltmeisterschaft in Russland gibt es natürlich auch Kulturprogramm, so wie etwa die Ausstellung des italienischen Malers Fabrizio Birimbelli, der die Köpfe des Weltfußballs in ungewohnten Posen präsentiert.

Für die Ausstellung "Like the gods" (Wie Götter) in der Russischen Akademie der Künste in St. Petersburg verewigte der Künstler bekannte Fußballstars in Öl und historischem Gewand. Teil der Schau sind Feldherrenporträts von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona und Zinedine Zidane. (red, 22.6.2018)