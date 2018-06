Wiener Linien covern Falco und machen "Kommissar" zum "Kontrolleur"

"Ka Fahrschein is dumm", werben die Wiener Linien für die Jahreskarte. Verantwortlich für den Song ist ein Mitarbeiter

Wien – Pünktlich zum Start des Donauinselfests werben die Wiener Linien in einem Musikvideo für den Kauf von Fahrscheinen – und zwar in einer adaptierten Version von Falcos Klassiker "Der Kommissar". 1993 trat Falco am Donauinselfest vor 150.000 Fans auf.

wiener linien

In der Wiener-Linien-Version heißt es unter anderem: "Er schaut mi an, doch I bin hort relaxt, weil I auf da Jahreskarten flex." Umgesetzt wurde das Video von "Kaiserschnitt Film".

Der neue Öffi-Song kommt aus der Feder eines Mitarbeiters der Wiener Linien, der in seiner Freizeit Musik macht. Der 28-jährige Elektrotechniker ist auch in dem Clip zu sehen. Große Fans können die Outfits laut Wiener Linien ab Herbst kaufen. (red, 22.6.2018)