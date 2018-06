"Fortnite Mobile": 100 Millionen Dollar Umsatz bei Apple-Nutzern

Unterdessen soll "Playerunknown's Battlegrounds" weitaus weniger generiert haben

In nur einem Monat soll die mobile Version von "Fortnite" bei Apple-Geräten 25 Millionen US-Dollar an Umsatz generiert haben. Nun soll das Spiel laut dem Marktforschungsunternehmen SensorTower iOS-Spieler dazu gebracht haben, mehr als 100 Millionen US-Dollar auszugeben. Das Spiel hat somit in dem Zeitraum mehr als drei Mal so viel Geld generiert als das chinesische MOBA "Arena of Valor" des Internet-Unternehmens Tencent es in China getan hat.

Erfolgreicher Start

Zum Vergleich: Clash Royale, das Spiel mit dem bisher erfolgreichsten Start auf iOS, brauchte laut den Analysten 51 Tage, um diesen Umsatz zu beschaffen. Fortnites größter Konkurrent, das Battle-Royal-Spiel "Knives", brauchte 173 Tage, "Arena of Valor" 179 Tage.

PUBG weitaus weniger Umsatz

Der bekannteste Rivale ist die fast zeitgleich gestartete mobile Version des Spiels "Playerunknown’s Battlegrounds". Dieses soll allerdings bisher eher mäßige Erfolge feiern. So wurde in den ersten Wochen noch nicht monetarisiert – und seitdem das getan wird, wurden erst – so die Schätzung – 5,2 Millionen US-Dollar generiert. "PUBG Mobile" hat aber erst vor wenigen Tagen den sogenannten "Royale Pass" eingeführt, der, ähnliche wie "Fortnites" "Battle Pass" Aufgaben bietet.

Während "Fortnite Mobile" auf iOS also offenbar beträchtliche Erfolge feiert, müssen sich Android-Nutzer weiterhin gedulden. Das Spiel ist auf dem mobilen Betriebssystem noch immer nicht erschienen. Der soll aber bald folgen – Epic Games hat einen Release im Sommer angekündigt. (red, 22.6.2018)