Weniger "Hey Google": Neues Feature vereinfacht Gespräche mit Google Home

Mit "Continued Conversation" muss Hotword beim smarten Lautsprecher nur einmal am Anfang gesagt werden

So natürlich wie möglich soll die Konversation mit einem smarten Lautsprecher sein – diesem Ziel haben sich sowohl Amazon als auch Google verschrieben. Eine ambitionierte Vision der derzeit aber eine derzeit nur begrenzt korrespondierende Realität im Weg steht: Das dauernde Ansagen des Hotwords "Alexa" oder "Hey Google", führt dazu, dass man sich bei der Interaktion schnell unwohl fühlt, besonders gilt dies bei Gesprächen, die über eine einzelne Frage hinausgehen.



Continued Conversation

Mit einem neuen Feature will Google nun länger Konversationen einfacher machen: "Continued Conversation" nennt sich das Ganze, und führt dazu, dass das Hotword nur mehr ganz am Anfang des Gesprächs gesagt werden muss. Für jegliche weitere Nachfrage reicht es dann diese direkt zu stellen, ohne erneut "Hey Google" oder "Ok Google" voranstellen zu müssen.

Umsetzung

Möglich wird dies dadurch, dass Google Home künftig nach jeder seiner Antworten kurz weiterlauscht, ob noch zusätzliche Fragen folgen. Von Haus aus beträgt diese Zeitspanne acht Sekunden, wer "Continued Conversations" aktiviert, sollte sich also darüber klar sein, dass künftig auch in diesem Zeitfenster getätigte Gespräche auf die Server von Google hochgeladen und dort analysiert werden. Signalisiert wird diese Mithorchen dadurch, dass beim Home die LEDs auf der Oberseite leuchten, so lange sie auf Eingaben warten.

Zudem haben die Nutzer aber auch direkten Eingriff auf dieses Feature: So können sie das Mitlauschen nach der Beantwortung einer Frage beenden, indem sie die Konversation mit einem "Thank you" oder "Stop" beenden. Und wer sich generell damit nicht wohl fühlt, kann natürlich auch darauf verzichten, dieses Feature überhaupt zu aktivieren.

Englisch

Für deutschsprachige Nutzer ist all dies derzeit aber ohnehin noch reine Theorie, bisher ist "Continued Conversation" auf Geräte begrenzt, die auf US-englisch eingestellt sind. Und selbst dort braucht die Veröffentlichung wie von Google gewohnt einige Tage, wer das Feature bereits hat, findet es in den erweiterten Einstellungen für den Google Assistant / Google Home. (apo, 22.6.2018)