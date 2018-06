"Uns ist das nicht egal": Stephen Colbert zu Melania Trumps "Full Brutal Jacket"

Late-Night-Satiriker: In einer normalen Präsidentschaft wären sämtliche Mitarbeiter gefeuert worden

Los Angeles – "Uns ist das nicht egal": Mit diesen Worten schloss US-Satiriker Stephen Colbert* seine "Late Show"-Abrechnung mit Präsidentengattin Melania Trump und deren "Full Brutal Jacket". Melania Trump besuchte ein Lager von den US-Behörden von ihren Eltern getrennter Flüchtlingskinder mit einer Jacke mit dem Aufdruck "I really don't care. Do you?"

"Stimmt, das war definitiv keine versteckte Botschaft", replizierte Colbert auf eine Aussage von Trumps Sprecherin, es gebe da keine "hidden Message".

Colbert "würde auch vermuten: Das ist eine Message, die sie nicht von Michelle Obama gestohlen hat" – eine Anspielung auf eine Rede Melania Trumps voller Passagen von ihrer Vorgängerin.

"Schlimmster moralischer Skandal der jüngeren Geschichte"

In einem "normalen Weißen Haus" würden die Mitarbeiter gefeuert, die Melania Trump mit dieser Jacke zu diesem Termin fliegen ließen. Oder eher gleich sämtliche Mitarbeiter, ergänzte Colbert. "Denn mitten im schlimmsten moralischen Skandal der jüngeren Geschichte, so schlimm, dass selbst ihr Mann erstmals seit Menschengedenken nachgegeben hat", könne niemand, der angeblich auf ihrer Seite steht, das zugelassen haben.

Colberts Message an Melania Trump: "Uns ist das nicht egal!" – das Video:

the late show with stephen colbert

(red, 22.6.2018)