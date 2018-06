Freuden-Demos in Rumänien nach Verurteilung des PSD-Chefs

Demonstranten fordern Dragneas umgehenden Rücktritt als Präsident des Unterhauses

Bukarest – In Rumänien haben mehrere tausend Menschen am Donnerstagabend die erstinstanzliche Verurteilung des Chefs der regierenden Postsozialisten (PSD), Liviu Dragnea, gefeiert, den das Oberste Gericht einige Stunden davor wegen Beihilfe zu Amtsmissbrauch zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt hatte.

In Bukarest strömten laut Medienberichten mehr als 6.000 Personen vor den Regierungssitz, wo sie die Europahymne sangen und den umgehenden Rücktritt Dragneas als Präsident der Abgeordnetenkammer sowie der ihm hörigen Regierungschefin Viorica Dancila forderten. Die Demonstranten riefen "Wir wollen keine Diebe an der Macht", "In den Knast mit euch", "Justiz, nicht Korruption" und "Wir geben nicht auf". Lang anhaltenden Beifall gab es indes für die Antikorruptionsbehörde DNA und deren Chefermittlerin Laura Kövesi sowie für das Oberste Gericht.

Auch in den siebenbürgischen Großstädten Cluj und Sibiu gingen tausende Menschen auf die Straße, um Dragneas sofortigen Abgang und ein Ende der Angriffe auf die Justiz zu fordern. Seitens des wegen Wahlmanipulation bereits vorbestraften PSD-Chefs gab es vorerst keinerlei Reaktion. Dafür teilte Ministerpräsidentin Dancila mit, von der Unschuld ihres Parteichefs überzeugt zu sein. (APA, 22.6.2018)