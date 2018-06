Disney bereit zu Verkauf weiterer Fox-Teile

Im Bieterkampf mit Comcast

Burbank – Im Bieterwettstreit um das Film- und Fernsehgeschäft von Twenty-First Century Fox ist Walt Disney bereit, weitere Teile des Medienkonzerns abzuspalten. Der Unterhaltungsriese sprach am Donnerstag in einem Schreiben an die Regierungsbehörden von Fox-Geschäftsteilen, die einen Gewinn von bis zu einer Milliarde Dollar (EBITDA) abwerfen.

Darunter könnten auch regionale Sport-Sender sein. Bisher hatte Disney eine halb so hohe Summe genannt. Der Konzern mit der Maus hatte am Mittwoch 71,3 Milliarden Dollar für die Fox-Geschäftsteile geboten und damit den Kabelkonzern Comcast ausgestochen. (Reuters, 22.6.20189