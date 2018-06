"Unravel 2": Das ideale Game, um die Kinder mitspielen zu lassen

Die gelungene Fortsetzung des Jump'n'Runs ist ein echt knuffiger Sommerstart für zwei Spieler

Dass EA neben Blockbustern wie FIFA und Battlefield in den vergangenen Jahren damit begonnen hat, vermehrt kleinere Projekte zu finanzieren, ist eine der schöneren Entwicklungen innerhalb des für seine Geschäftspraktiken häufig in der Kritik stehenden Herstellers. So lieferte man in diesem Jahr bereits den hübschen Platformer Fe und den kooperativen Gefängnisausbruch A Way Out ab. Und pünktlich zur Games-Messe E3 Anfang Juni hatte man dann noch eine weitere freudige Überraschung für Spieler abseits des Mainstreams: Das unwiderstehlich süße Jump'n'Run Unravel wird fortgesetzt! Und nicht nur das: Unravel 2 ist bereits seit der Ankündigung erhältlich. Als Fans des ersten Teils mussten wir das diesmal auch zu zweit spielbare Abenteuer gleich angehen und zeigen euch, was euch darin erwartet. So viel vorweg: Das perfekte Game für Kinder, die auch mal ihre Eltern mitspielen lassen wollen. (Zsolt Wilhelm, 23.6.2018)

