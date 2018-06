Merkel und Macron im selben Boot

Emmanuel Macron versucht, Angela Merkel europäische Rückendeckung zu geben. In der Sache leistet er ihr einen Bärendienst

"Allem Anfang wohnt ein Zauber inne", zitierte Angela Merkel im Mai 2017 Hermann Hesse. Das war, als ihr Emmanuel Macron seine Aufwartung als frischgekürter Präsident Frankreichs machte. Es war unverkennbar: Der Pariser Charme wirkte bis ins Kanzleramt. Ein Jahr später zieht das französische Vordenkerblatt Le Monde ein nüchternes Fazit: "Der Charme ist weg." Merkel und Macron brauchten mehr als ein Jahr, um zu einem gemeinsamen Vorschlag für den nächsten EU-Gipfel zu finden. Von der "Neugründung Europas", die Macron verkündet hatte, ist in der Einigung auf Schloss Meseberg nicht mehr viel zu spüren.

Die Kanzlerin hatte Macrons Geduld überstrapaziert. Zuerst musste er die Bundestagswahlen abwarten, dann die Regierungsbildung in Berlin. Als es endlich so weit war, hielt ihn Merkel so lange hin, bis ihm der Kragen platzte: Bei der ehrwürdigen Verleihung des Karlspreises im Mai verlangte er, dass Deutschland seinen "Fetischismus der Haushalts- und Handelsdefizite" aufgebe.

Merkel steckte den Schlag ein und gab ihn Tage später zurück, indem sie Macrons hochfliegende Europapläne auf pekuniäre Interessen reduzierte: "Kühnheit", meinte sie in einer ARD-Sendung, "kann nicht daran gemessen werden, wie viel Geld man in den Ring wirft". Macron bleibt dennoch auf Merkels Seite. Die Kanzlerin ist seine sicherste Partnerin im europäischen Konzert – sie will und darf er nicht verlieren. Zumal er ihre Schwäche weidlich ausnützt: Beim Zweiertreffen in Meseberg übernahm sie von den Franzosen erstmals das ominöse Wort "Budget" der Eurozone. Das war der Preis für Macrons Schützenhilfe im Asylstreit. Dank dem Mann im Élysée kann Merkel mit dem informellen Asyltreffen die europäische Karte gegen die CSU spielen.

In der Sache machten weder Macron noch Merkel viele Konzessionen. Der französische Präsident gelobte zwar, Flüchtlinge und Migranten zurückzunehmen, die über Frankreich nach Deutschland eingereist waren. Zahlreich sind diese Fälle aber nicht. Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau bemüht sich bei der Asylpolitik insgesamt um Sachlichkeit: "Fakt ist, wir haben eine politische Migrationskrise, während die Migration in Europa zurückgeht", sagte sie am Donnerstag bei einer Konferenz über die Zukunft der EU in Wien.

Keine Budgetzahlen

Merkel wiederum legte sich auf keinen Umfang des Eurozonenbudgets fest. Statt "mehreren hundert Milliarden Euro", von denen Macron 2017 geträumt hatte, muss Wirtschaftsminister Bruno Le Maire um "20 Milliarden betteln". Das macht im Schnitt gerade eine Milliarde pro Mitgliedstaat. Selbst dagegen laufen CSU, Teile der CDU und die FDP Sturm. Sie vermuten dahinter den Ansatz einer Transferunion. Je mehr "Budget" Macron fordert, desto mehr Munition liefert er den Merkel-Widersachern. Das übersahen die Taktiker in Paris, als sie ihre Schützenhilfe für Merkel in der Asylfrage von der Schaffung des Eurozonenbudgets abhängig machten. Im Gegenteil eröffnen sie der CSU dadurch eine zweite Flanke.

Doch die Achse Paris-Berlin ist solider, als man meinen könnte. Sie ist weniger innig, dafür mehr interessengebunden. Der Jungpräsident aus Paris ist so angewiesen auf die Kanzlerin, wie sie derzeit auf ihn angewiesen ist: Ohne sie hätte er mit seinen Eurofinanzplänen keine Chance gegen die CSU, FDP und Teile der CDU. Macron hat schon deshalb Interesse, dass Merkel im Amt bleibt. (Stefan Brändle aus Paris, Mitarbeit: Manuela Honsig-Erlenburg, 21.6.2018)