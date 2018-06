Kommissionsvorstoß sorgt für dicke Luft vor Migrationsgipfel

Der Minigipfel zu Migration und Asyl hätte den Streit zwischen EU-Staaten beruhigen sollen. Ein Vorstoß der Kommission sorgt nun für Ärger.

Am Sonntag Punkt 14 Uhr sollte der Sondergipfel "interessierter Staaten" im Gebäude der EU-Kommission in Brüssel beginnen. Nach etwa vier Stunden intensiver Arbeit müsste dann weißer Rauch aufsteigen. Und die Regierungschefs von sieben Mitgliedern würden erhebliche Fortschritte im Kampf gegen die "Sekundärmigration" von Asylwerbern quer durch Europa und bei deren Rückschiebung verkünden.

Der Schutz der EU-Außengrenzen, die Verstärkung der Frontexbehörde würden beschleunigt werden, forciert von Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Griechenland, Bulgarien und Deutschland mit Kanzlerin Angela Merkel, die das alles angestoßen hat.

So hatte die Regie rund um Kommissionschef Jean-Claude Juncker sich das vorgestellt, als Mittwoch überraschend die Einberufung zu diesem informellen Treffen publik geworden war. Keine 24 Stunden später hatte sich die Lage über Nacht nicht nur völlig geändert. Einige EU-Staaten fühlten sich durch das Vorgehen von wenigen Eingeweihten, die eigentlich nur den innerdeutschen Koalitionsstreit schlichten wollten, geradezu hereingelegt. Sie schalteten auf stur.

Zunächst protestierten die Niederlande und Belgien dagegen, dass sie gar nicht erst eingeladen worden waren, was nachträglich erfolgte. Dann ließ die Regierung in Italien wissen, dass sie den "Minigipfel" boykottieren werde, auch wenn der Premierminister nach Brüssel anreise. Malta, bei der illegalen Migration im Mittelmeer an vorderster Front, reklamierte sich hingegen hinein.

Kurz beim Visegrád-Gipfel

Aber beim Treffen der Premiers der vier Visegrád-Staaten Slowakei, Ungarn, Tschechien und Polen in Budapest am Donnerstag, an dem auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz teilnahm, machten diese deutlich, dass sie die Ergebnisse des Migrationsgipfels nicht akzeptieren. Die Premiers der V4 wollen dem Minigipfel ebenfalls fernbleiben.

Auslöser des neuen Tohuwabohus war die Kommission selbst. Sie präsentierte vorab einen Entwurf eines umfassenden Maßnahmenpakets, in dem die vom bayrischen Innenminister Horst Seehofer verlangten Sofortmaßnahmen zur Rückführung von unberechtigten Asylwerbern nur sehr allgemein beschrieben sind. Gleichzeitig wird neuerlich ein Verteilungsmechanismus auf die EU-Staaten angesprochen, der seit 2015 zu großen Differenzen geführt hatte. Mehrere Staaten machten in den Vorgesprächen auf Expertenebene klar, dass damit eine Einigung – auch beim regulären EU-Gipfel der EU-28 am nächsten Donnerstag – unwahrscheinlich ist.

Das Papier liegt dem STANDARD vor. Die Kommission greift die Forderung auf, den Schutz der EU-Außengrenze von 2027 vorzuziehen. Schon 2020 sollen Tausende das Mittelmeer gegen illegale Migration absichern.

Juncker will Regeln verschärfen

Ganz generell will Juncker die Regeln und Bedingungen für Asylwerber und illegale Migranten verschärfen. Es sei "entscheidend, weiterhin die illegale Migration nach Europa zu reduzieren, ebenso wie die Sekundärbewegungen innerhalb der EU", hieß es im Dokument. Asylwerber hätten kein Recht, sich ein Land ihrer Wahl auszusuchen, sie müssten mit schärferen Kontrollen rechnen.

Die von einigen Staaten geforderte Einrichtung von "Aufnahmezentren" für Asylwerber außerhalb des Unionsgebietes, die von EU-Ratspräsident Donald Tusk stark unterstützt wird, wird von der Kommission nur sachte angesprochen. Man wolle das organisieren, in Libyen sollen UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) unterstützt werden.

Nach dem italienischen Vorbild soll die Kooperation mit der libyschen Küstenwache ausgebaut werden, um die Überfahrten Richtung Europa zu unterbinden. Diese Maßnahme, wie auch verstärkte Zusammenarbeit mit fünf afrikanischen Transitländern, war allerdings schon Anfang 2017 vereinbart worden. Der Kommissionsentwurf werde "nicht halten", sagten involvierte Experten. Rom meldete Donnerstagnachmittag, der Vorschlag sei zurückgezogen worden. (Thomas Mayer, 21.6.2018)