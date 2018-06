Link zu Webseite im Stil von FinanzOnline – Phishing

Das Finanzministerium warnt vor falschen E-Mails mit dem Betreff "Ihre Steuerrückzahlung". Die Phishing-Mails enthalten einen Link zu einer Webseite im Stil von FinanzOnline, wo zur Eingabe von Kontoinformationen aufgefordert wird, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Aufforderung, Kontoinformationen zu aktualisieren

Die betrügerischen E-Mails werden im Namen des Finanzministeriums verschickt. Darin steht unter anderem, dass eine Steuerrückzahlung fehlgeschlagen ist. Der Empfänger wird daher aufgefordert, seine Kontoinformationen zu aktualisieren.

Das Finanzressort betonte, dass es sich um einen Internet-Betrugsversuch handelt. Derartige Informationen des Ministeriums würden grundsätzlich in Form von Bescheiden und per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Es werde niemals zur Übermittlung von Passwörtern oder Kontoinfos aufgefordert. Die Fake-Mails sollten sofort gelöscht werden. Minister Hartwig Löger (ÖVP) erklärte, dass bereits Maßnahmen gegen diesen Betrugsversuch veranlasst wurden. (APA, 21.6.2018)