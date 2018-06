Costa Rica will Neymars Stolperstein sein

Individualismus des Paris-Stars nervt in der Heimat zunehmend

St. Petersburg – Die brasilianische Seleção steht, sagt Neymar, nach dem 1:1 gegen die Schweiz nun gegen Costa Rica schon recht unter Druck: "Die Erwartungshaltung ist sehr groß." Und das gilt nicht nur für die Seleção als Ganze, sondern ganz speziell für deren manchmal doch etwas prinzessinnenhaft erscheinende Diva.

"Brasiliens Star schadet dem Team mit seinen übertriebenen Dribblings", schreibt Zero Hora. Und das Onlineportal UOL ergänzt: "Neymar entzieht sich der Philosophie von Trainer Tite." Er halte den Ball zu lange, mache so das Spiel langsam, den Kombinationswirbel, die brasilianische Konstante, unmöglich.

Das Team, dessen Personifizierung eher Reals Marcelo ist, scheint dennoch weit weniger von Neymar abzuhängen als etwa Argentinien von Messi. Es wäre also keine Überraschung, wenn man das unangenehme Auftakt-1:1 gegen die Schweiz nun gegen Costa Rica wegsteckt in St. Petersburg. Dorthin sind sie gekommen, sagt der so ins Gerede Gekommene, "um zu gewinnen". Thiago Silva, nach Marcelo nun Nächster in der Kapitänsrotation, stellt auch das mit dem Druck klar: "Druck haben wir immer."

Die Mittelamerikaner verloren ihr erstes Spiel in der Gruppe E gegen Serbien 0:1, was aber keine Angstzustände auslöste. Stürmer Joel Campell sagt, was Fußballspieler manchmal sagen, wenn sie gut drauf sind. "Es gibt noch zwei Spiele. Und die werden wir gewinnen." (sid, wei, 21.6.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur Fußball-WM in Russland am Freitag:

Gruppe E, 2. Spiel: Brasilien – Costa Rica (St. Petersburg, 14.00 Uhr/live ORF eins, SR Kuipers/NED)

Brasilien: 1 Alisson – 14 Danilo, 2 Thiago Silva, 3 Miranda, 12 Marcelo – 15 Paulinho, 5 Casemiro, 11 Coutinho – 19 Willian, 9 Gabriel Jesus, 10 Neymar

Ersatz: 16 Cassio, 23 Ederson – 4 Geromel, 6 Filipe Luis, 13 Marquinhos, 22 Fagner, 8 Renato Augusto, 17 Fernandinho, 18 Fred, 7 Douglas Costa, 20 Firmino, 21 Taison

Teamchef: Tite

Costa Rica: 1 Navas – 2 Acosta, 3 Gonzalez, 6 Duarte – 16 Gamboa, 20 Guzman, 5 Borges, 15 Calvo – 10 Ruiz, 12 Campbell – 21 Urena

Ersatz: 18 Pemberton, 23 Moreira – 4 Smith, 19 Waston, 8 Oviedo, 22 Gutierrez, 7 Bolanos, 9 Colindres, 17 Tejeda, 13 Wallace, 14 Azofeifa, 11 Venegas

Teamchef: Oscar Ramirez