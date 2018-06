Cannes Lions: Zwei Grands Prix für Apple

Die Sieger der Craft, Entertainment und Experience Track Lions – Keine Prämierung für Österreich

Cannes – Im Rahmen der dritten Award Show des 65. Cannes Lions International Festival of Creativity wurden am Mittwochabend die Löwentrophäen der Craft, Entertainment und Experience Tracks verliehen. Großer Abräumer des Abends war Apple: Zwei Kampagnen erhielten jeweils einen Grand Prix in den Kategorien Entertainment Lions for Music (TBWA/Media Arts Lab, Los Angeles mit "Welcome Home") und in Brand Experience & Activation Lions (Apple in Cupertino mit "Today at Apple" für Apple).

Österreichs Einreichungen in den Kategorien des Craft Tracks sowie in der Kategorie Brand Experience & Activation blieben erfolglos. Der Award Media Brand of the Year wurde an Spotify verliehen.

Weitere Grands Prix gingen an: