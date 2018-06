Neues Wissensmagazin bei Servus TV

"Wissen P.M." ab Juli mit Moderator Gernot Grömer

Wien – Am Donnerstag, 19. Juli (20.15 Uhr) startet bei Servus TV ein neues Wissensmagazin mit dem Titel "P.M. Wissen". Das Format soll überraschende Einblicke in die Welt der Wissenschaft geben und Phänomene aus Gegenwart und Zukunft erklären. Moderator und Wissenschaftler Gernot Grömer schaut in Labore und Werkstätten und zeigt, wo und wie gerade Zukunft entsteht. Teil der wöchentlichen Sendung wird auch ein Selbstversuch oder eine Feldstudie sein.

Die Servus TV-Sendung entstand in Zusammenarbeit mit dem Pressehaus Gruner+Jahr, welches bereits seit 40 Jahren das Wissenschaftsmagazin P.M. veröffentlicht und nun erstmals ein eigenes TV-Format bekommt. (red, 21.6.2018)