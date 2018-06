Aidan Truhens "Fuck You Very Much": Die Sorgen des Dealers

Aidan Truhens (ein Pseudonym) Krimihandlung ist eher schlicht. Diesen Roman zeichnet jedoch eine unkonventionelle Sprache aus. Der Erzähler erbricht sozusagen in einem einzigen atemlosen Schwall einen Monolog. In den sind biestige Dialoge, Erinnerungen und satirische Betrachtungen miteingeschlossen.

Als Price versucht, mehr herauszubekommen, gefällt das einigen gar nicht. Die Killertruppe nennt sich Seven Demons und ist professionell. Price muss die Kerle Stück für Stück auf unorthodoxe Weise erledigen.

"Ich bin das Uber der illegalen Drogen", so stellt sich der Großdealer Jack Price vor, der sich mit Direktvertrieb nicht die Hände schmutzig macht. Die alte Dame unter dem Appartement von Jack wird ermordet. Er ist beunruhigt, war es ein Irrtum, und die Mörder haben sich bloß in der Wohnung geirrt?

Aidan Truhen, "Fuck You Very Much". Deutsch: Sven Koch, Andrea Stumpf. € 15,40 / 350 Seiten. Suhrkamp, Berlin 2018

