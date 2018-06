Lob für den Superstar: "Cristiano ist wie ein Portwein"

Ronaldo nun Europas Allzeit-Torjäger, Portugiesen mühten sich aber gegen Marokko – Montag wartet Iran im Duell um Achtelfinale

Moskau – Cristiano Ronaldo hat am Mittwoch die nächste Rekordmarke aufgestellt. Der beste Torjäger Portugals war der 33-Jährige schon lange. Nach seinem Treffer beim 1:0 gegen Marokko im zweiten WM-Auftritt der Iberer ist er auch alleiniger Rekordhalter Europas. "Cristiano ist wie ein Portwein. Er weiß seine Fähigkeiten zu verfeinern und in bester Weise zu altern", meinte Portugals Trainer Fernando Santos.

Real Madrids angeblich abgangswilliger Superstar machte im Luschniki-Stadion wieder Werbung in eigener Sache. Bereits in der Anfangsphase traf er zu seinem vierten Turniertor und überholte mit Nummer 85 im Portugal-Trikot in der "ewigen" Statistik somit den Ungarn Ferenc Puskas (84, 1945-56). Die Portugiesen brachten den Erfolg danach über die Zeit. Während sich die Marokkaner nach zwei unglücklichen Niederlagen aus dem Turnier verabschiedet haben, reicht dem Europameister am Montag ein Remis gegen den Iran, um ins Achtelfinale vorzustoßen.

"Das Wichtigste war, zu gewinnen"

"Ich bin sehr glücklich. Das Wichtigste war, zu gewinnen und alle drei Punkte mitzunehmen", sagte Ronaldo in einem kurz gehaltenen Statement vor Journalisten. "Es war eine Überraschung, dass sie so stark waren und so viele Chancen hatten", meinte er über den Gegner aus Nordafrika. Nach einem idealen Beginn und der frühen Führung durch Ronaldos Kopfballtreffer (4.) mussten die Portugiesen bis zum Schluss bangen. "Wir hätten den Sieg verdient gehabt", haderte Marokkos Trainer Herve Renard mit der Ineffizienz seiner Akteure.

Portugal hat indes seinen Torjäger, der nun alle vier Treffer seines Teams bei dieser Endrunde erzielt hat. Offensiv ist es bei der Selecao derzeit eine One-Man-Show, die Ronaldo in Russland bietet, auch wenn seine Vorstellung gegen die Marokkaner abgesehen vom Treffer nicht wirklich spektakulär war. Bei zwei Freistößen des Stars in Strafraumnähe zückten die Zuschauer vergeblich ihre Smartphones.

Beim Europameister ist sein Status ohnehin unangefochten. "Wir wissen, wenn bei Cristiano alles gut ist, ist im Team alles gut. Weil er ein Spieler ist, der immer den Unterschied ausmacht", sagte Teamkollege Bernardo Silva. "Wir werden alles tun, um ihn zu unterstützen", betonte der Profi von Manchester City.

14 Jahre seit der Heim-EM

14 Jahre sind nun vergangen, seit dem damals 19-jährigen Ronaldo im Eröffnungsspiel der Heim-EM 2004 sein Premierentreffer im Nationaltrikot gelang. Sein Jubiläumstor zum 50er erzielte er vor vier Jahren bei der WM in Brasilien. Zur Endrunde nach Russland schoss der 152-fache Internationale seine Nation mit 15 Treffern in der Qualifikation.

Den internationalen Allzeit-Rekord anzugreifen wird freilich auch für den Mann aus Madeira ein schwieriges Unterfangen. Auf Platz eins thront Ali Daei. Der Iraner schoss für seine Heimat von 1993 bis 2006 in 149 Länderspielen imposante 109 Tore.

Einen Strich durch die Rechnung machen würde Ronaldo nur eines: Bei einer Niederlagen gegen den Iran droht das Aus. Trainer Santos wusste, dass sich seine Mannschaft wird steigern müssen, um am Montag keine böse Überraschung zu erleben. "Wir waren defensiv gut und haben nicht schlecht gespielt. Aber wir müssen zulegen", wusste der 63-Jährige. Ronaldos Roadshow soll in Saransk nicht enden. (APA, 21.6.2018)