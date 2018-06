Krankenhaus Wien-Nord soll im September 2019 Vollbetrieb aufnehmen

Es gebe keine neuerlichen Verzögerungen, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Wien – Das Krankenhaus Nord in Wien-Floridsdorf wird im September 2019 den Vollbetrieb aufnehmen. Das haben Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und der Direktor des Krankenanstaltenverbunds, Herwig Wetzlinger, am Donnerstag in einer Pressekonferenz versprochen. Das maximal erlaubte Kostenziel bezifferte Hacker mit 1,34 Milliarden Euro.

Allerdings gibt es auch noch einen "politischen Kostenrahmen". Dieser beträgt 1,41 Milliarden Euro und entstammt dem jüngsten Rechnungshofbericht. Laut Hacker bedeutet das, dass für "jeden Cent", der über der Zielvorgabe von 1,34 Milliarden liegt, eine plausible Begründung vorliegen muss. Die 1,41 Milliarden dürfen aber keinesfalls überschritten werden.

Das Großspital an der Brünner Straße soll über rund 800 Betten verfügen. Die errechnete Kapazität beträgt 46.000 stationäre Patienten und 250.000 Ambulanzbesuche pro Jahr.

Seit dieser Woche werden in einer Untersuchungskommission die Verantwortlichen für Verspätungen und Kostenexplosionen beim Bau des Großkrankenhauses gesucht. (APA, red, 21.6.2018)