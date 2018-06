Prozess wegen Wiederbetätigung, Verhetzung gegen Ex-Soldat

Der 42-Jährige soll antisemitische Äußerungen getätigt, Flüchtlinge misshandelt und eine Kameradin mit der Waffe bedroht haben

Bregenz/Eisenstadt/Wien – Der Prozess gegen einen Vorarlberger Ex-Soldaten wegen Wiederbetätigung, Verhetzung, Quälen eines Gefangenen und gefährlicher Drohung während eines Assistenzeinsatzes im Burgenland findet in Feldkirch statt. Der Oberste Gerichtshof habe entschieden, die Verhandlung ans Landesgericht Feldkirch zu delegieren, bestätigte Gerichtssprecher Norbert Stütler einen Bericht der "Vorarlberger Nachrichten".

Zu den Vorfällen soll es zwischen Ende Jänner und Ende März 2017 während eines Einsatzes in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gekommen sein. Der 42-Jährige hat sich laut Anklage antisemitisch geäußert, zudem bezeichnete er Flüchtlinge als "Schweine" und sagte über diese, sie sollten besser erfrieren. Er soll zudem Flüchtlinge misshandelt haben. Demnach schrie er sie an, ließ diese niederknien, trat nach ihnen und soll sie auch mit einer Taschenlampe geschlagen haben. Eine Kameradin habe der Mann zudem mit einer Pistole bedroht, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft.

Prozess am 2. Juli

Das Bundesheer zeigte den Mann im April 2017 an. Der Kadersoldat wurde aus dem Militärdienst suspendiert, mit Ende Juli trat er aus. Dass nun in Feldkirch verhandelt wird, könnte zum einen daran liegen, dass mehrere der Zeugen aus Vorarlberg stammen sollen, ebenso wie der Angeklagte selbst. Zum anderen könnte das Gericht darauf bedacht gewesen sein, dass der Prozess gegen das ehemalige Mitglied des Militärkommandos Burgenland nicht in dem Sprengel stattfindet, dem dieses angehört. Laut dem Zeitungsbericht soll das Militärkommando Burgenland auf das "Abschieben" der Verhandlung ins westlichste Bundesland gedrängt haben. Der OGH habe die Delegierung nicht näher begründet, so Gerichtssprecher Stütler dazu.

Der Prozess findet am 2. Juli statt und ist von 9.00 bis 16.00 Uhr anberaumt. Da der Mann auch wegen Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz angeklagt wird, findet die Verhandlung vor einem Schwurgericht statt. (APA, 21.6.2018)