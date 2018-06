Wer sieht eigentlich die Fußball-WM auf Oe24?

Zuschauerzahlen und Views im Etat-Quotencheck – Fellners WM-Gastspiel auf Telekomkanal "A1 Now"

Von "Rekord-Einnahmen" mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland kündeten Wolfgang und Niki Fellner am Mittwoch und veröffentlichten eine "erste WM-Bilanz" mit Zuschauerzahlen. derStandard.at/Etat versucht, die Daten nachzuvollziehen – und steuert ein paar Werte mehr bei.

0,2 Prozent Marktanteil im Schnitt bis Dienstag

Die nüchternen Daten aus dem Teletest nach STANDARD-Infos: Bis Mittwoch – also einschließlich der Zuschauerzahlen vom Dienstag – sahen die WM-Beiträge von Oe24TV im Sendungsschnitt – dem üblichen Parameter für TV-Sendungen – 1000 Menschen. Marktanteil: 0,2 Prozent.

Die Oe24TV-Aussendung an Werbekunden spricht von 22.000 Zuschauern Netto-Reichweite beim bis einschließlich Dienstag meistgesehenen Spiel England – Tunesien. Die Konventionen der Arbeitsgemeinschaft Teletest sehen vor, dass man für Einzelsendungen keine Netto-Reichweite ausweist. Die Durchschnittsreichweiten – siehe oben – waren deutlich niedriger.

Tunesien – England am Montag sahen im ORF im Schnitt 667.000 beziehungsweise 894.000 Menschen (erste und zweite Halbzeit); Marktanteil 26 und 30 Prozent.

0,5 Prozent in der Werbezielgruppe

Die Mediengruppe Österreich in Ihrer Aussendung: "Wir haben den Ihnen als Werbekunden für die gesamte (!) WM-Laufzeit versprochenen Tages-Marktanteil von 0,5 Prozent bei den unter 49-Jährigen vom ersten repräsentativen Tag an erreicht, steigern die Reichweite im linearen TV sichtbar von Tag zu Tag deutlich und erreichen bei den Highlight-Zusammenfassungen spannender WM-Spiele bereits über 6 Prozent Marktanteil – für uns ist das ein Traum-Wert."

Mit dem "ersten repräsentativen Tag" meint die Mediengruppe Österreich offenbar Montag dieser Woche (18. Juni). Da kam Oe24TV sogar auf 0,7 Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen, am Dienstag auf 0,5 Prozent.

Mit den 305.000 Zuschauern in den ersten fünf Tagen tun sich von derStandard.at/Etat um befragte Teletest-Kapazunder schwer: Die als WM betitelten Sendungen blieben an den ersten fünf WM-Tagen unter 200.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Das gesamte Oe24TV-Programm kam in der Zeit auf mehr.

6,64 Prozent bei Brasilien / Schweiz

Oe24 verweist auf 6,64 Prozent Marktanteil bei Brasilien gegen Schweiz und variiert auf mehr als sechs Prozent Marktanteil bei Zusammenfassungen spannender Spiele – die Werte sind auch für andere Teletest-Nutzer nachvollziehbar.

In der ersten WM-Bilanz verweist die Mediengruppe auch auf 2,74 Millionen Online-Bruttoviews (das sind registrierte Videostarts einer Sendung) – ein korrekter Wert, der sich allerdings nicht auf WM-Inhalte, sondern das Gesamtvolumen von Oe24 von 14. bis 18. Juni bezieht. Teletest-Experten merken zudem an: Nach den Konventionen der Arbeitsgemeinschaft Teletest müssten bei Bilanzen die Nettoviews angegeben werden – da liegt Oe24 bei 1,44 Millionen.

Eine von der Mediengruppe Österreich unabhängige Auswertung sagt: Alle Oe24-Livestreams, die gemäß Sendeprotokoll auf WM-Inhalte bezogen sind, kamen in dem Zeitraum auf weniger als 200.000 Bruttoviews und etwas mehr als 100.000 Nettoviews.

Oe24 schreibt zur Streamingnutzung, Übertragungen wurden "1,25 Millionen Mal online verfolgt". Das dürften laut Analyse unabhängiger Teletest-Kenner das oe24-Gesamtvolumen an Livestreams in den ersten fünf WM-Tagen, aber nicht alleine WM-Inhalte meinen.



Die Mediengruppe Österreich hat die Zweitrechte zur Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018 und zeigt 56 Spiele direkt nach Ende der ORF-Live-Übertragung, acht Spiele live und exklusiv.

Ausspielkanal auf A1 Now

Das Programm von Oe24 läuft während der Fußball-Weltmeisterschaft – von Mittag bis Mitternacht auch auf dem A1-Kanal A1 Now, der ab Herbst vier Livespiele der österreichischen Bundesliga zeigt. Die Fußball-WM-Reichweiten dort lagen in den ersten Tagen der Weltmeisterschaft laut Teletest unter 1000 Personen. (fid, 21.6.2018)