Spiele-Abverkauf: Steam Summer Sale soll heute starten

Bringt jedes Jahr zuhauf Preisminderungen für große Auswahl an Games mit sich

Der Steam Summer Sale soll am heutigen Donnerstag um 19 Uhr anlaufen. Dies wurde über Twitter von Steam Database verlautbart, einem normalerweise recht informierten Portal zu der Games-Distributionsplattform. Der Steam Summer Sale bringt jedes Jahr etliche Preisminderungen mit sich. Viele Titel sind dann vergünstigt verfügbar, zum Teil zu einem neuen Bestpreis.

Der Steam Summer Sale soll heute um 19 Uhr starten.

"Mysterious Cards"

In der vergangenen Woche sind bereits sogenannte "Mysterious Cards" auf Steam aufgetaucht. Dies wurde bereits als Vorbote für den anstehenden Summer Sale wahrgenommen. Auf Steam Database wurde mittlerweile ein Countdown eingerichtet. Im vergangenen Jahr fand der Summer Sale am 22. Juni und 2016 am 23. Juni statt. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist somit erkennbar. (red, 21.06.2018)