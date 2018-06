Israel zerstört Wohnung von mutmaßlichem palästinensischem Attentäter

Mann wird beschuldigt, zwei Soldaten getötet zu haben – Noch kein Gerichtsurteil

Jenin – Israelische Sicherheitskräfte haben die Wohnung eines mutmaßlichen palästinensischen Attentäters im nördlichen Westjordanland zerstört. Der Palästinenser habe Mitte März bei einer Auto-Attacke westlich von Jenin zwei israelische Soldaten getötet, teilte die israelische Armee am Donnerstag mit.

Der Mann wurde damals festgenommen. Er weist die Vorwürfe zurück und sagt, es sei ein Unfall gewesen. Er habe die Kontrolle über das Auto verloren und anschließend andere Menschen um Hilfe gebeten. In dem Fall gibt es noch kein Urteil.

Abschreckung

Die Armee riss in der Nacht die Wände in der Wohnung in dem Ort Barta nahe Jenin ein, wie Bilder im Internet zeigten.

Die Zerstörung der Häuser mutmaßlicher, verurteilter oder auch getöteter Terroristen ist völkerrechtlich umstritten. Menschenrechtsorganisationen lehnen die Strafmaßnahme als Kriegsverbrechen ab. Israel rechtfertigt sie hingegen als wichtige Abschreckung. In den Häusern leben in der Regel die Familien der Attentäter, die durch die Zerstörung häufig obdachlos werden. (APA, 21.6.2018)