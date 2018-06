IGTV: Instagram fordert Youtube mit neuem Video-Service heraus

Fokus auf mobile Nutzung und hochgestellte Darstellung – Instagram hat mittlerweile eine Milliarde Nutzer

Die Welt der von Usern kreierten Online-Videos wird derzeit ganz klar von einem Unternehmen dominiert: Google. Nun startet Konkurrent Facebook aber einen neuen Anlauf diese Dominanz zu brechen – und greift dabei zu einer seiner beliebtesten Plattformen.

IGTV

Unter dem Namen IGTV hat Facebook einen neuen Videoservice auf Basis von Instagram vorgestellt. Zwar unterstützt Instagram schon jetzt Video, dabei handelt es sich aber typischerweise nur um kurze Clips. Mit IGTV sollen nun hingegen gezielt Kreative angesprochen werden, die hierfür längere Videos produzieren – ganz wie es eben bei Youtube oder auch Snapchat Discover der Fall ist.

Im Vergleich zu Youtube weist IGTV – neben dem natürlich noch wesentlich geringeren Angebot – aber einen entscheidenden Unterschiede auf: Der Dienst ist komplett auf die mobile Nutzung am Smartphone ausgerichtet, was auch bedeutet, dass hier hochgestellte Videos im Fokus stehen. Die maximale Länge solcherart erstellter VIdeos beträgt derzeit eine Stunde, in Zukunft soll aber auch diese Beschränkung aufgehoben werden.

Download

Die IGTV-App steht ab sofort für in den jeweiligen App Stores für Android und iOS zur Verfügung. Videos sollen dabei beim Start der App und beim weiteren Durchscrollen automatisch abgespielt werden – ähnlich wie es bei klassischem TV der Fall ist, wie Instagram-Chef Kevin Systrom betont. Damit will man sich nicht zuletzt von Plattformen wie Youtube abheben, wo die Nutzer üblicherweise gezielt nach Inhalten suchen. Die Auswahl der Clips erfolgt anhand der individuellen Sehgewohnheiten, soll also mit der Zeit immer besser an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Der Start von IGTV ist ein logischer nächster Schritt für Facebook: Mit Stories und Live-Übertragungen hat man die einst pure Fotoplattform immer stärker in Richtung Video ausgebaut. Die Ausgangsposition für IGTV ist zudem äußerst günstig: Instagram habe mittlerweile mehr als eine Milliarde monatlich aktive Nutzer, verkündet Facebook am Rande der IGTV-Vorstellung. (red, 21.6.2018)