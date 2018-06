Thiem in Halle gegen Sugita in zwei Sätzen ausgeschieden

Schwache Leistung des Österreichers beim klaren Out gegen den Japaner

Halle –Wie im Vorjahr ist für Dominic Thiem auch heuer beim Rasen-Tennisturnier von Halle im Achtelfinale Endstation gewesen. 2017 unterlag Österreichs Nummer eins dem Niederländer Robin Haase in zwei Sätzen, am Mittwoch war es Yuichi Sugita. Nach einer Spielzeit von 1:28 Stunden ging der 24-Jährige als 2:6,5:7-Verlierer vom Platz. Thiems Leistung im zweiten Duell mit dem Japaner war enttäuschend.

Das gilt vor allem im Vergleich zum Auftaktsieg des Weltranglisten-Siebenten am Montag gegen den russischen Qualifikanten Michail Juschnij. Zwar hatte Thiem auch da nicht überragend gespielt, aber mit einer starken Aufschlagleistung einen ordentlichen Umstieg von Sand auf Rasen geschafft. Gegen Sugita fehlte dem Niederösterreicher aber sehr oft die Präzision, auch schien es ihm nicht selten an der richtigen Schlag-Wahl zu mangeln.

Raunen

Thiem musste gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele abgeben und sah sich so mit einem 0:4-Rückstand konfrontiert. Des öfteren ging bei Fehlschlägen Thiems ein Raunen durch das Publikum. Allerdings fing sich die Nummer drei des Events Ende des ersten Satzes ein wenig und brachte seine folgenden sieben Service-Games durch. Damit schaffte es der French-Open-Finalist bis zum 5:5 im zweiten Durchgang. Bis dahin fand Thiem seine einzige Break-Möglichkeit im Match vor.

Eine solche verschaffte sich Sugita im elften Game des zweiten Satzes, nutzte sie und erarbeitete sich fortan bei eigenem Service ein 40:0. Thiem wehrte alle drei Matchbälle teils spektakulär ab, beim vierten Matchball war sein Return aber wieder einmal zu lang. Sugita stellte damit im Head-to-Head auf 1:1 und trifft nun im Außenseiter-Viertelfinale auf den US-Amerikaner Denis Kudla. Der zweitgesetzte Deutsche Alexander Zverev war übrigens schon in Runde eins glatt ausgeschieden.

Wimbledon

Da Thiem im Halle-Doppel an der Seite des US-Amerikaners Steve Johnson bereits am Dienstag ausgeschieden war, geht es für ihn nun darum, im Training zu einem besseren Spiel auf Rasen zu finden. Mit seinem ersten Aufschlag kam er gegen Sugita nur auf einen Prozentsatz von 53, 13 Breakbällen sah er sich gegenüber. Als Rückschläger gewann er nur jeden fünften Punkt. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt am übernächsten Montag (2. Juli), im Vorjahr stand Thiem bei diesem Major im Achtelfinale. (APA, 20.6.2018)