Algerien schaltet während der Matura landesweit das Internet ab

Drastische Maßnahme gegen Schummler

Ein ganzes Land im Matura-Stress: Als Reaktion auf Betrügereien haben die Behörden in Algerien während der diesjährigen Prüfungen zu drastischen Maßnahmen gegriffen und landesweit das Internet abgeschaltet. Jeweils zu Beginn der Prüfungen wird eine Stunde lang der Zugang zum Web in dem 40-Millionen-Einwohner-Land komplett blockiert, wie das AFP-Büro in Algier am Mittwoch selbst bemerkte.

Bis zum Montag soll täglich für eine Stunde am Vormittag und eine Stunde am Nachmittag der Zugang ins Internet weder über das Festnetz noch über mobile Geräte möglich sein, wie der Anbieter Algerie Telecom mitteilte. Die Regierung habe dies angeordnet, um den geordneten Verlauf der Maturaprüfungen zu gewährleisten.

Schummler verhindern

Mit der radikalen Maßnahme will die Regierung dem Schummeln endgültig den Riegel vorschieben. Vor zwei Jahren waren in dem nordafrikanischen Land zu Beginn der Prüfungen die Aufgaben über soziale Netzwerke verbreitet worden. Wer sich verspätete, konnte gut davon profitieren. Im vergangenen Jahr blockierten die Behörden daraufhin den Zugang zu den sozialen Netzwerken – aber einige Schüler konnten sich dennoch einloggen und Aufgaben verbreiten.

Auch wurden im vergangenen Jahr Schüler, die zu spät kamen, von den Prüfungen ausgeschlossen. Die vielen abgewiesenen Zuspätkommer bekamen schließlich bei Nachschreibe-Terminen eine zweite Chance.

Mehr als 700.000 Schüler treten in diesem Jahr in Algerien zu den Maturaprüfungen an, die in mehr als 2.100 Prüfungszentren geschrieben werden. Bis zum Mittag sickerten noch keine Aufgaben durch. (APA, 20.6.2018)