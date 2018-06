Mexikaner rufen ihre Fans zur Ordnung

Belastetes Wort soll nicht mehr skandiert werden, Verband zu Geldstrafe verurteilt

Moskau – Der mexikanische Teamspieler Marco Fabian hat die Fans von "El Tri" dazu aufgerufen, auf ihre an die jeweiligen Gegner gerichteten "Puto"-Rufe zu verzichten. "Es ist ein guter Moment, um die Leute aufzufordern, es nicht zu rufen", sagte der Mittelfeldspieler in Moskau. Das Wort "Puto" wird in Mexiko im jovialen Umgang verwendet und bedeute dann Schwächling. Wenn es Fans skandieren, ist es eher mit "Schwuchtel" zu übersetzen.

Der Fußball-Weltverband (FIFA) hat Mexikos Verband daher mit einer Geldstrafe von 10.000 Schweizer Franken (knapp 8.700 Euro) belegt. Das Disziplinar-Komitee der FIFA sprach zudem die Warnung aus, dass bei erneuten Vorkommnissen dieser Art weitere Strafen drohen.