Urlaub: Hälfte aller Deutschen soll Handy der Sonnencreme vorziehen

Einer Studie zufolge sei das Smartphone der wichtigste Reisebegleiter

Mehr die Hälfte aller Deutschen finden, dass ihr Smartphone der essentiellste Begleiter im Urlaub ist (52 Prozent). Sie ziehen das Gerät noch vor Badehose oder Sonnencreme. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts YouGov zu den Urlaubs-Gewohnheiten der Deutschen im digitalen Zeitalter hervor. Diese wurde von Amazon Prime Video beauftragt. 36 Prozent der Befragten wollen lieber ihren Urlaub am Balkon verbringen, sechs Prozent hätten sich noch nicht entschieden. Die restlichen 58 Prozent würden verreisen.

Streaming immer beliebter

28 Prozent der Befragten, die die Downloadfunktion ihres Musik- oder Video- Streamingservices nutzen, gaben an, dass sie eher den Reiseführer zuhause lassen, als auf heruntergeladene Musik, Serien und Filme zu verzichten. 50 Prozent der Befragten wählen gemeinsam mit ihrem Partner aus, was sie im Auto auf dem Weg in den Urlaub anhören. Nur 18 Prozent beanspruchen die alleinige Kontrolle über die Reise-Playlist.



Ungefähr die Hälfte der Befragten würde eine Woche vor Urlaubsantritt eine Play- und Watchlist erstellen, ein Drittel der 18-24-Jährigen tue es erst einen Tag vor der Abreise. Die beliebteste Prominente, die Männer auf die Reise mitnehmen würden, ist mit 17 Prozent Helene Fischer, bei Frauen Matthias Schweighöfer (ebenfalls mit 17 Prozent), so die Umfrage. Beliebt seien auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Schauspieler George Clooney (je sieben Prozent). (red, 20.6.2018)