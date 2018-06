Oppositionsführerin Timoschenko will ukrainische Präsidentin werden

Laut Umfragen stehen die Chancen gut

Kiew – Die ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko will im kommenden Jahr Staatspräsident Petro Poroschenko herausfordern. "Ich werde für die Präsidentschaft der Ukraine kandidieren", sagte die Politikerin in einem am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video mit Fragen und Antworten.

Einer Umfrage vom Mai zufolge hat Timoschenko die größten Chancen, die Wahl zu gewinnen. Allerdings kam selbst sie nur auf 13 Prozent. Poroschenko erreichte in der Erhebung den vierten Platz. (APA/Reuters, 20.6.2018)