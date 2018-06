Disney erhöht Angebot für Fox-Geschäfte auf 71,3 Milliarden Dollar

Deutlich höheres Angebot als von Comcast

New York – Im Bieterwettstreit um das Film- und Fernsehgeschäft des US-Medienkonzerns Twenty-First Century Fox hat der Unterhaltungsriese Walt Disney sein Übernahmeoffert deutlich erhöht. Wie Disney am Mittwoch mitteilte, bietet das US-Unternehmen nun 71,3 Mrd. Dollar (61,8 Mrd. Euro).

Der Betrag liegt über dem Angebot des US-Kabelkonzerns Comcast, das sich auf 65 Mrd. Dollar beläuft und Disneys ursprüngliches Offert um 20 Prozent übertraf. Fox nannte das aktuelle Disney-Offert der von Comcast "überlegen". Comcast will den Kauf von Großteilen des Imperiums von Medienmogul Rupert Murdoch komplett in bar zahlen, Disney nur zur Hälfte und den Rest in Aktien. (APA, 20.6.2018)