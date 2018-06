Banken im Wandel -Weniger Filialen und Mitarbeiter, mehr Technologien

Bankensektor wird in nächsten Jahren Milliarden in Innovationen, IT und Infrastruktur investieren

Der Bankensektor befindet sich im Umbruch. Die Zahl der Filialen und Mitarbeiter ist rückläufig, das Geschäft findet zunehmend im Internet und am Smartphone statt. "Wir sind dabei, unsere Geschäftsmodelle zu adaptieren", sagte der Präsident des österreichischen Bankenverbandes, Robert Zadrazil, am Mittwoch bei einem Pressegespräch.

Seine Branche werde in den nächsten Jahren Milliarden in Innovationen, IT und Infrastruktur investieren. Fintechs seien dabei "hochinteressante Partner" für Banken, so Zadrazil. In Österreich habe es hier einen Rückstand gegeben, der seit den vergangenen Monaten wettgemacht werde, räumte der Obmann des Vereins Fintech Austria, Patrick Pöschl, ein.

"Open Banking"

Gespräche für "Open Banking" liefen. Dabei öffnen Banken ihre Daten für Drittanbieter. Hierzulande gibt es knapp über 100 solcher Finanz-Start-ups wie den Online-Berater baningo oder cashpresso, ein Anbieter für Ratenzahlungen und Online-Kredite.

Während digitale Kanäle im Vormarsch sind, hat sich die Zahl der Bankfilialen weiter reduziert. Per Ende 2017 gab es in Österreich 3.775 Filialen, nach 3.926 im Jahr davor. Auch die Zahl der Bankbeschäftigten ist seit Jahren rückläufig, im Schnitt um 6 bis 7 Prozent pro Jahr, wenngleich hier auch natürliche Abgänge hinzuzählen. Laut OeNB gab es per Ende 2017 im Bankensektor 73.712 Beschäftigte, nach 74.543 per Jahresende 2016.

"Die Bankfiliale hat dennoch Zukunft. Das persönliche Gespräch und die Beratung sind essenziell", sagte Zadrazil. Gut ein Drittel der Menschen würden für alltägliche Bankgeschäfte noch ausschließlich die Filiale besuchen, berief sich der Bankensprecher auf aktuelle Umfragen. Prognosen zeigten aber, dass in fünf Jahren 50 Prozent der Bevölkerung ihre alltäglichen Bankgeschäfte via mobile Banking erledigen werden. Derzeit liegt dieser Anteil bei 30 Prozent.

Die Ertragslage der Branche hat sich 2017 verbessert

Trotz aller Umwälzungen sieht sich der Bankensektor gut aufgestellt. Die Ertragslage der Branche hat sich 2017 verbessert, im Schnitt stieg das Betriebsergebnis um 22 Prozent auf 6,6 Mrd. Euro. Auch das Kreditwesen floriert. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen haben im vergangenen Jahr aufgrund der niedrigen Zinsen mehr Kredite aufgenommen.

An heimische Firmen vergaben die Banken 2017 Kredite in Höhe von fast 142 Mrd. Euro, um 5,4 Prozent mehr als im Jahr 2016. Das Kreditvolumen an inländische private Haushalte stieg um 2,7 Prozent auf fast 150 Mrd. Euro. Das Volumen der im Zuge der Krise in Verruf geratenen Fremdwährungskredite brach hingegen um fast ein Viertel auf etwa 16 Mrd. Euro ein. Dass Menschen inzwischen wieder zu billig und leicht an Geld kommen, wie die Finanzmarktaufsicht (FMA) kürzlich am Beispiel von Wohnbaukrediten kritisierte, sieht Zadrazil nicht. "Es gibt Richtlinien, die korrekt eingehalten werden", sagte er.

Ein Dorn im Auge ist der Bankenbranche das Thema Bankomatgebühren. Seit 13. Jänner dürfen Banken ihren Kunden für Barabhebungen mit der Bankomatkarte nur mehr in Ausnahmefällen etwas verrechnen. Die Kreditinstitute wehren sich dagegen. Insbesondere ärgert es sie, dass sie seit Jahresbeginn von Drittanbietern verrechnete Bankomatgebühren übernehmen müssen, zum Beispiel vom unabhängigen Betreiber Euronet. Welche Kosten den Banken dadurch seit Jahresbeginn entstanden sind, konnten die Branchensprecher heute nicht sagen.

Höchstrichter

Die Hoffnung ruht nun bei den Höchstrichtern. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) verhandelt am kommenden Dienstag öffentlich das Thema Bankomatgebühren. Wann hierzu eine endgültige Entscheidung fällt, ist aber nicht klar.

In Österreich gibt es derzeit mehr als 8.700 Bankomaten, 7.350 davon werden von österreichischen Banken betrieben. (APA, 20.6. 2018)