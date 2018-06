Die wichtigsten Fakten zu den Wahlen in der Türkei

Die Wahlen am 24. Juni sind die vielleicht wichtigsten seit Gründung der türkischen Republik

der standard STANDARD-Korrespondent Markus Bernath erklärt die Wahlen in der Türkei

Am 24. Juni finden in der Türkei richtungsweisende Wahlen statt, die von Staatschef Tayyip Erdoğan um eineinhalb Jahre vorgezogen wurde. Es wird sowohl ein neues Parlament als auch ein neuer Präsident gewählt. STANDARD-Korrespondent Markus Bernath beantwortet im Video unter anderem, warum die Wahlen so wichtig sind und welche Szenarien danach in der Türkei möglich wären. (Isabella Scholda, Markus Bernath, 22.6.2018)