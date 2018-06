Tschechen kämpfen im Casinos-Aufsichtsrat um das Sagen

Beim Treffen der Aktionäre wird am Mittwoch über die Besetzung des Aufsichtsrats entschieden

Wien – In der Hauptversammlung der teilstaatlichen Casinos Austria AG (Casag) fällt am Mittwoch eine Entscheidung, die weitreichende Folgen haben könnte. Beim Treffen der Aktionäre des Glücksspielkonzerns, das um 13.30 Uhr begann, wird unter anderem über die Besetzung des Aufsichtsrats entschieden – und das dürfte eine haarige Angelegenheit werden. Denn die (relativ) neuen tschechischen Eigentümer von Sazka (halten rund 38 Prozent an der Casag) beanspruchen sechs Sitze im Kontrollgremium, die Vertreter der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Öbib (hält rund 33 Prozent) wollen Sazka nur fünf Mandate zugestehen. Kämen die Tschechen mit ihrer Vorstellung durch, hätten sie die Mehrheit und das Sagen im Casag-Aufsichtsrat.

Um das zu erreichen, brauchen die Tschechen bei der Abstimmung in der Aktionärsversammlung die Stimmen von Casag-Aktionär und -Konkurrent Novomatic. Selbiger hält 17 Prozent an der Casag – und ist den Tschechen per Stimmrechtsbindungsvertrag verbunden, wie Sazka-Vorstand und Casag-Aufsichtsratsmitglied Pavel Horák in einem STANDARD-Interview erklärt hat.

Wegen gröberer Unstimmigkeiten, die sich zuletzt aufgetan haben, dürfte die Novomatic in der Hauptversammlung aber nicht mit Sazka stimmen und dieser daher ihr Vorhaben vermasseln. Sollte das so kommen, hätten weiterhin die Österreicher das Sagen im Aufsichtsrat – zudem könnte das eine juristische Auseinandersetzung zwischen Sazka und Novomatic auslösen. Wie mit den Verhältnissen bestens Vertraute dem STANDARD erklärt haben, gibt es im Vertrag der beiden Casag-Aktionäre, in dem die Novomatic ihre Stimmrechte an Sazka abgetreten hat, zwar Ausnahmen, Angelegenheiten im Konnex mit den Aufsichtsratsmitgliedern dürften davon aber ausgenommen sein. Sicher scheint eines zu sein: Die Tschechen würden einen Vertragsbruch nicht hinnehmen und (Schieds-)Gerichte bemühen.

Seine Meinung zu einer möglichen Mehrheit der Tschechen im Aufsichtsrat hatte ÖVP-Verkehrssprecher und -Bundesfinanzreferent Andreas Ottenschläger jüngst in "Presse" und "Kurier" so formuliert: Er sei üblicherweise für mehr Privat und weniger Staat, aber in einem für die Republik so wichtigen Unternehmen solle ein ausländischer Miteigentümer keine Kontrolle und keine beherrschende Stellung haben. Der Vorstand dürfe nicht auf vier Personen vergrößert werden, und den Aufsichtsrat müsse weiterhin ein Österreicher leiten.(Renate Graber, 20.6.2018)