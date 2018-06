Arnautovic bekommt einen neuen Keeper

West Ham verpflichtete Tormann Fabianski – Parierte die zweitmeisten Schüsse diese Saison

London – West Ham United hat am Mittwoch die Verpflichtung des polnischen Keepers Lukasz Fabianski bekanntgegeben. Der 33-Jährige kommt von Absteiger Swansea City zum Premier-League-Club von Marko Arnautovic, er unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Der Neuzugang, derzeit mit dem Nationalteam im WM-Einsatz, hatte in der Vorsaison die zweitmeisten Schüsse in der höchsten englischen Fußballliga pariert. (APA, 20.6.2018)