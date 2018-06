Alle von der Regierung geschlossenen Moscheen derzeit offen

Vorgeworfene radikale Äußerungen eines Imams seien vor mehr als 20 Jahren in Jordanien aufgenommen worden, heißt es von der Arabischen Kultusgemeinde

Wien – Alle acht Gebetshäuser, die von der Regierung geschlossen wurden, sind derzeit offen. Das bestätigt im Gespräch mit dem STANDARD der Vorsitzende der Arabischen Kultusgemeinde, Zikri Gabal. Zu dieser gehören sieben der betroffenen Moscheen. Die achte Einrichtung, ein Gebetsraum des Moscheevereins Nizam-i Alem am Antonsplatz in Wien-Favoriten, hatte wie berichtet bereits nach einer Woche wieder aufgesperrt. Grund für die Schließung war hier ein Formalfehler gewesen, die entsprechenden Dokumente wurden dann nachgereicht.

Die Arabische Kultusgemeinde wurde von der türkis-blauen Koalition komplett aufgelöst – ein entsprechender Bescheid wurde ihr zugestellt, nachdem Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sowie der für Kultusfragen zuständige Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) die Stilllegung der Kultusgemeinde in einer eigens dafür einberufenen gemeinsamen Pressekonferenz verkündet hatten.

Kultusgemeinde hat Plan A und B

Der Verein geht gegen das amtliche Dokument, das dem STANDARD vorliegt, nun rechtlich vor, sein Anwalt hat eine Beschwerde ausgearbeitet. "Wir schließen unsere Moscheen nur, wenn der Verwaltungsgerichtshof den Bescheid bestätigt", sagt Gabal. Und selbst wenn die Kultusgemeinde aufgelöst bliebe, müssten die Gebetshäuser nicht zusperren, führt er aus: "Dann melden wir sie als Moscheegemeinden an."

Für diese Form der Öffnung eines islamischen Gebetshauses ist nur die Zustimmung der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) notwendig, dem Kultusamt müssen die entsprechenden Dokumente dann lediglich vorgelegt werden. Dieses Vorgehen als Plan B hatte auch bereits Abdi Tasdögen, Vizepräsident der IGGÖ, im Gespräch mit dem STANDARD angesprochen.

Salafistische Tendenzen "zwanzig Jahre alt"

Begründet wird die Auflösung der Arabischen Kultusgemeinde im Bescheid unter anderem mit formalen Fehlern. So sei es verabsäumt worden, der Islamischen Glaubensgemeinschaft Finanzunterlagen zu übermitteln. Außerdem verfüge die Kultusgemeinde nur über sieben Moscheen und nicht, wie seitens der Islamischen Glaubensgemeinschaft vorgeschrieben, über zehn.

Darüber hinaus predige in einer Moschee ein Imam, von dem im Internet radikale Inhalte geteilt wurden. Gabal verteidigt den Vorbeter: Die im Bescheid genannten Audiodateien, die vom Kultusamt als "wortwörtliche Auslegung der Glaubensquellen" und "salafistisch" eingestuft wurden, seien vor mehr als zwanzig Jahren in einer Moschee in Jordanien aufgenommen – und später auf Youtube gestellt worden. "Der Imam hat sich seither stark verändert, er lebt gerne in Österreich und respektiert das Staatssystem und die Demokratie", behauptet Gabal. Die Videos wurden inzwischen gelöscht. (Katharina Mittelstaedt, 20.6.2018)