Neos wollen flexiblere Arbeitszeit, aber kein "Husch-pfusch-Gesetz"

Strolz wirft ÖVP und FPÖ "Überheblichkeit" vor. Die SPÖ solle ihre "Panikmache" einstellen

Wien – Die Neos sehen im Vorschlag der Regierung zur Arbeitszeitflexibilisierung ein "Husch-pfusch-Gesetz", das "grobe Mängel hat". ÖVP und FPÖ sollten "runter vom hohen Ross", die SPÖ wiederum ihre "Panikmache" einstellen, damit man gemeinsam zu einer vernünftigen Lösung komme, forderte Neos-Chef Matthias Strolz. Die Oppositionspartei lädt deshalb alle Sozial- und Wirtschaftssprecher zu einem Gipfel.

Stattfinden soll die Zusammenkunft in einer Woche am 27. Juni nach dem Sozialausschuss, kündigte Strolz, der die Neos sozusagen als "Vermittler" sieht, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Es gelte, eine"vernünftige, faire Lösung" zu schaffen. Strolz begrüßte auch die von der SPÖ geplante Sondersitzung des Nationalrats. "Retten wir gemeinsam die Arbeitszeitflexibilisierung", appellierte er an die anderen Parteien. Notwendig sei eine solche allemal, denn die derzeitigen Regelungen seien "unbrauchbar" und praxisfern, ein "Humbug" und eine "Zumutung" sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer.

Unvernünftige, unfaire Vorschläge

Was ÖVP und FPÖ zuletzt vorgelegt haben, ist für Strolz aber auch nicht das Gelbe vom Ei: "So geht's nicht", die Vorschläge seien unvernünftig und nicht fair. Es gebe viele ungenaue Rechtsbegriffe, ein "Verwirrspiel" um Zuschläge, Gleitzeit und Freiwilligkeit, problematische Ausnahmen (Stichwort "dritte Führungsebene") und widersprüchliche Aussagen innerhalb der Regierungsparteien, monierte Strolz. Zudem halte die Koalition keine Begutachtung ab und binde die Neos nicht ein, obwohl man ja das Anliegen teile – für Strolz ein Zeichen der "Überheblichkeit und Ignoranz" von ÖVP und FPÖ. "Das ist inakzeptabel." Fazit des Klubchefs: Die Koalition agiere "überhastet und dilettantisch".

"Die machen das Projekt kaputt", ärgerte sich auch Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker. Das Gesetz schaffe Rechtsunsicherheit, etwa wann man eine Überstunde ablehnen könne und wann nicht. Außerdem werde Ungleiches gleich behandelt, kritisierte er: Schwere körperliche Arbeit im Schichtdienst mit einem viel höheren Unfallrisiko sei anders zu sehen als ein Büromitarbeiter, der sich im Rahmen der Gleitzeit seine Arbeitszeit selbst einteilen kann. "Natürlich provozieren diese Unklarheiten Widerstand", meinte Loacker – damit sei aber die gesamte Reform gefährdet, befürchtete er. (APA, 20.6.2018)