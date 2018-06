SRG reduziert Beteiligung an SwissMediaCast

An private Radioveranstalter verkauft

Bern – Die SRG hat wie angekündigt einen großen Teil ihrer Aktien der SwissMediaCast (SMC) an private Radioveranstalter verkauft. Sie reduziert damit ihren Anteil von bisher 29 Prozent an der SMC AG auf nur noch zehn Prozent, wie die SRG SSR am Mittwoch mitteilte.

Die SMC AG plant, baut und betreibt eigene Rundfunknetze für den neuen Digitalradio Standard DAB+ in der Deutschschweiz. Sie ist auch für die Distribution der Radioprogramme für die privaten Veranstalter und für einzelne Programme der SRG verantwortlich.

Die SRG hat ihren Aktienanteil nun wie bereits 2016 angekündigt reduziert, um weiteren privaten Radioveranstaltern eine Beteiligung an SMC zu ermöglichen. Die Käufer der SRG-Aktien sind die Zürichsee Medien AG, Radio Ostschweiz AG, Radio Pilatus AG, Radio 32 AG, Radio Sunshine AG, Radio Top AG, ERF Schweiz und Radio Eviva AG. (APA, 20.6.2018)