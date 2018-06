Erste Cannes-Nominierung für Österreich: Wien Nord mit Wien Tourismus auf Media-Shortlist

Die Löwen in dieser Kategorie werden am Donnerstagabend vergeben. Aus Österreich gab es dieses Jahr wie berichtet 86 Einreichungen von 20 Agenturen. (red, 20.6.2018)

Cannes – Beim Werbefestival in Cannes schaffte es Wien Nord auf die Shortlist, das ist die bis dato einzige Arbeit aus Österreich, die Chancen auf einen Löwen hat. Nominiert ist die Kampagne #ToArtItsFreedom für Wien Tourismus in der Kategorie Media. Die Kampagne war dieses Jahr schon beim Creativ Club Austria erfolgreich und Wien Tourismus dort zum "Kunden des Jahres" gekürt.

