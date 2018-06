Cannes-Grand Prix für korrupte Politiker und Donald Trump

Dienstagabend wurden die Löwen in den Kategorien Mobile, Design, Outdoor, Radio & Audio, Print & Publishing vergeben

Cannes – Dienstagabend wurden die nächsten Preise beim Werbefestival in Cannes vergeben. Gewürdigt wurden die besten Arbeiten in den Kategorien Mobile, Design, Outdoor, Radio & Audio, Print & Publishing. Heimische Agenturen gingen leer aus, wie berichtet schaffte es bisher keine Kampagne aus Österreich auf die Shortlist.

Der Grand Prix bei Mobile ging dieses Jahr nach Brasilien, ausgezeichnet wurde die App "Corruption Detector" von Reclame Aqui und Grey Brazil. Die App verspricht Usern, dass sie via Gesichtserkennung erkennt, ob eine Person korrupt ist oder nicht.

grey brasil

Den Grand Prix in der Kategorie Design geht nach England: Die Agentur Ladbible entwickelt die Idee der "Trash Isles" für die Plastic Oceans Foundations. Inseln wurden darin zu einem selbständigen Land erklärt und aufgerufen, Bürger dieses Landes zu werden.

ladbible

In der Kategorie Outdoor zeichnete die Jury zwei Kampagnen mit einem Grand Prix aus. Erfolgreich war hier McDonalds Kanada, Agentur: Cossette.

llllitl

Der zweite Grand Prix bei Outdoor ging an Comedy Central für die "Donald J. Trump Presidential Twitter Library"-Kampagne.

brand buffet

In der Kategorie Radio und Audio geht der Grand Prix nach Südafrika, gewonnen hat die Kampagne "Soccer Song for change" von Ogilvy Cape Town für Ab-Inbev Afrika. Darin geht es um Gewalt gegen Frauen nach Fußballspielen.

Budweiser war in der Kategorie Print & Publishing erfolgreich und holte den Grand Prix mit der Musikkampagne "Tag words", verantwortliche Agentur dafür ist Africa aus Sao Paulo, Brasilien.

adobo magazine

Am Mittwochabend werden die Cannes Lions in den Kategorien Brand Experience & Activation, Creative eCommerce, Industry Craft, Digital Craft, Film Craft, Entertainment, Entertainment Lions for Music vergeben und auch die Gewinner bei den Young Lions Marketers, Media Brand of the Year, Young Lions Print bekanntgegeben.

Die Sieger der verbleibenden Kategorien des Communication Tracks, Film und Titanium, werden bei der Preisverleihung am Freitag, den 22. Juni, neben den Awards "Creative Effectiveness", "Sustainable Development Goals" und "Glass: Lion for Change" bekannt gegeben. (red, 20.6.2018)