Apple gibt offenbar Entwicklung von iPhone SE 2 auf

Der Zubehör-Produzent Olixar plant keine Produkte für ein iPhone SE 2 mehr, er lag in der Vergangenheit meist richtig

Apple hat sich trotz eines fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums seiner diesbezüglichen Pläne offenbar gegen das iPhone SE 2 entschieden. Das geht aus internen Planungen des Zubehör-Produzenten Olixar hervor. Apple informiert diese Dritthändler meist vorab über seine Pläne, damit fristgerecht zum Start der neuen iPhones schon Zusatzprodukte wie Hüllen vorhanden sind. Laut Forbes hatte Olixar bislang fix mit einem iPhone SE 2 gerechnet, nun aber eigene Planungen fallen gelassen.

Kleineres iPhone X

Statt des iPhone SE 2 soll ein kleineres iPhone X mit einem 6,1-Zoll-Display erscheinen. Apple verabschiedet sich damit vollständig von kleinen, kompakten iPhones. Das dürfte einige Nutzer verärgern, wie Winfuture analysiert. So ist das iPhone SE nach wie vor ein beliebtes Modell, auch aufgrund seines Preises. Merkwürdig ist jedenfalls, dass Apple so spät die Entwicklung des iPhone SE 2 abbricht. Nähere Details dürften wohl in den Sommermonaten aus Cupertino nach außen dringen. (red, 20.6.2018)