Gewerkschaft kündigt Demo gegen Zwölfstundentag an, SPÖ will Sondersitzung

ÖGB plant Kundgebung für den 30. Juni

Die Gewerkschaft macht nun mobil gegen den Zwölfstundentag und kündigt eine Demonstration kommende Woche an. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian kündigte auf Twitter an, dass am Samstag 30. Juni eine Demonstration gegen die geplante Gesetzgebung der Regierung in Wien stattfinden wird.

Letzte Woche sagte Katzian in einem Interview mit dem ORF-Radio: "Wenn man nicht mit uns redet, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als über andere Maßnahmen zu reden." Der neue ÖGB-Chef sah in den Regierungsplänen zum Zwölfstundentag ein "schweres dunkelgelbes Foul".

SPÖ beantragt Sondersitzung

Die SPÖ macht die Pläne der Regierung zur Arbeitszeitflexibilisierung zum Thema im Nationalrat. Die Sozialdemokraten haben Dienstagabend eine Sondersitzung mit dem Titel "12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche im Auftrag der ÖVP-Großspender – So nicht, Herr Bundeskanzler!" beantragt.

Die "Dringliche Anfrage" wird sich an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) richten. Details dazu wird der geschäftsführende Klubobmann Andreas Schieder bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt geben. Der Fristenlauf im Parlament sieht vor, dass die Sitzung spätestens am Freitag kommender Woche stattfinden muss. (red, APA, 20.6.2018)