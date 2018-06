Netflix gibt Eurovision-Komödie bei US-Schauspieler Will Ferrell in Auftrag

Der Film werde sich komplett um den Musikwettbewerb Eurovision Song Contest drehen – Ferrell spielt auch die Hauptrolle

New York – Der amerikanische Schauspieler Will Ferrell (50) schreibt für den Streaming-Dienst Netflix eine Eurovision-Komödie – und spielt auch selbst die Hauptrolle. Der Film werde sich komplett um den Musikwettbewerb Eurovision Song Contest drehen, berichtete das Branchenportal "Deadline".

Weil der ESC in den USA aber vielen unbekannt ist, vermutet "Deadline", dass Netflix damit vor allem Abonnenten in Europa ansprechen will.

Das Skript schreibt Ferrell gemeinsam mit Andrew Steele, der unter anderem schon für die Comedy-Show "Saturday Night Live" gearbeitet hat. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Ferrell wurde mit Filmen wie "Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy", "Starsky & Hutch" oder "Die Hochzeits-Crasher" berühmt. (APA, 20.6.2018)