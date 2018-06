Marco Rossi neuer Teamchef Ungarns

Italiener löst den erfolglosen Belgier Leekens ab

Budapest – Der ungarische Fußballverband hat sich nach gut sieben Monaten von seinem belgischen Nationalcoach Georges Leekens getrennt und an dessen Stelle den Italiener Marco Rossi verpflichtet. Der 53-Jährige soll Ungarn zum Erfolg in der anstehenden EM-Qualifikation führen. Von 2012 bis 2017 war er als Trainer von Honved Budapest schon in Ungarn tätig.

Ungarn war in der WM-Qualifikation als Gruppendritter hinter Portugal und der Schweiz ausgeschieden. Leekens übernahm des Posten erst nach der Qualifikation, aber unter ihm gewann Ungarn kein Spiel. (APA/sda, 19.6.2018)