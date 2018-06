Koalition berät mit Söder & Co über Asylverschärfungen

Türkis-Blau hält am Mittwoch in Linz Regierungssitzung mit bayerischer Staatsspitze ab

Wien/Linz – Im Expresstempo macht sich die türkis-blaue Koalition Mittwochfrüh im Zug nach Linz auf, um dort einen höchst ungewöhnlichen Ministerrat abzuhalten – mit einem Journalistentross aus Wien im Schlepptau. Im Landhaus treffen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) & Co mit Bayerns Regierung zusammen, um eine gemeinsame Konferenz abzuhalten.

Das Brisante daran: Seit Dienstag ist die deutsche Polizei vom Innenministerium unter Horst Seehofer (CSU) angewiesen, Menschen an der Grenze zurückzuweisen, gegen die ein Einreise- oder Aufenthaltsverbot besteht – bisher war das nicht möglich, wenn sie einen Asylantrag stellten.

Als Nächstes will Seehofer auch Personen zurückweisen lassen, die bereits in einem anderen EU-Land als Flüchtlinge registriert wurden – doch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt solche nationalen Alleingänge in der Europäischen Union weiterhin kategorisch ab. Bayerns CSU stellte ihr bis Monatsende ein Ultimatum, mit anderen europäischen Ländern über Lösungen zu verhandeln.

Enge Spezln statt neutrale Nachbarn?

Im seit Tagen schwelenden Machtkampf zwischen den CDU- und CSU-Spitzen schlägt sich Kurz' Koalition offenbar jetzt schon auf die Seite von Seehofer, Söder & Co. Bayerns Ministerpräsident wird jedenfalls auch im Linzer Landhaus erwartet – und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ließ bereits im Vorfeld wissen, dass man bei allfälligen Zurückweisungen von Asylwerbern nach Österreich "mit dem deutschen Innenministerium bestens akkordiert" sei.

Auf dem Programm in Linz stehen gleich mehrere gemeinsame Fototermine, ehe die österreichisch-bayerischen Staatsspitzen zu Mittag Seite an Seite ein Statement abgeben – nachdem Kurz unlängst schon eine "Achse der Willigen" zwischen Berlin, Wien und Rom ausgemacht hat, was das jahrelange Ringen in der EU um eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen sowie einen besseren Schutz von Europas Außengrenzen betrifft.

Kickl und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wiederum wollen demnächst auch mit Italiens Innenminister Matteo Salvini (Lega) in Rom zusammentreffen. (Nina Weißensteiner, 20.6.2018)