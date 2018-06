Russland kündigt Vergeltungszölle auf US-Waren an

Liste soll in den nächsten tagen erstellt werden

Moskau/Washington – Im Handelsstreit mit den USA schlägt nun auch Russland zurück. Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin sagte am Dienstag bei einem Besuch in Minsk, dass Moskau bestimmte amerikanische Waren mit Importzöllen belegen werde. Der Schritt sei eine Reaktion auf die Schutzzölle, die die Regierung in Washington im März auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus Russland verhängt habe.

Die neuen Zölle auf US-Produkte würden die russische Wirtschaftsleistung nicht beeinträchtigen, sagte der Minister. Die Liste der betroffenen US-Waren solle in den kommenden Tagen erstellt werden. Die Regierung in Moskau wolle zudem die US-Schutzzölle auf russische Stahl- und Aluminiumeinfuhren anfechten.

Die EU-Staaten hatten bereits in der vergangenen Woche Vergeltungszölle im Umfang von 2,8 Milliarden Euro auf US-Waren auf den Weg gebracht. Sie reagierten damit auf Zölle auf europäische Stahl- und Aluminiumeinfuhren, die US-Präsident Donald Trump jüngst verhängt hat. (APA, 19.6.2018)