Merkel und Macron kündigen Eurozonenbudget an

Frankreich und Deutschland wollen damit den Zusammenhalt Europas stärken. Auch beim Thema Migration wollen Paris und Berlin Gleichklang schaffen

Berlin/Wien – Einen Tag nach dem abgesagten Aus für die deutsche Koalitionsregierung wegen des Asylstreits sucht Kanzlerin Angela Merkel nach der vielbeschworenen "europäischen Lösung". Am Dienstagnachmittag traf sie in Berlin den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, einen ihrer wichtigsten Verbündeten beim Wunsch nach einem gemeinsamem EU-Asylsystem. Deutschland und Frankreich wollen für den EU-Gipfel am 28. und 29. Juni ein gemeinsames EU-Reformpaket ausarbeiten.

Die CSU, die im Herbst eine Landtagswahl in Bayern zu schlagen hat und im Bund mit Merkels CDU eine Fraktionsgemeinschaft bildet, hatte die Kanzlerin ultimativ zu einem neuen Weg in der Flüchtlingspolitik gedrängt – konkret geht es Innenminister Horst Seehofer um das Recht, Einreisewillige bereits an den Grenzen zurückzuweisen. Bis Ende Juni hat er Merkel Zeit gegeben, mit den europäischen Partnern eine Lösung zu finden, anderenfalls droht er mit einem Alleingang kraft seines Amtes als Innenminister.

DER STANDARD berichtet in diesem Ticker light über die Pressekonferenz Merkels und Macrons in Berlin.

Update 16.59 Uhr: Macron kündigt die Schaffung eines Eurozonenbudgets an, samt Investitionskomponente für die Eurozone auf Jahresbasis sowie Ausgabensteuerung durch die Europäische Kommission. Ab 2021 soll es Realität sein.

Update 16.55 Uhr: Das Wort Souveränität fällt auch im wirtschaftlichen Bereich, Stichwort Handelsstreit mit den USA. "Wir brauchen Mechanismen für mehr Souveränität und mehr Geschlossenheit", konkret: einheitliche Antwort. Bisher sei es nicht gelungen, aus dem Euro eine vollständige Alternative zum US-Dollar zu machen. Die Eurozone müsse konvergenter werden, fordert Macron. Gemeinsam habe man beschlossen, hier ein neues Kapitel aufzumachen. In den kommenden Tagen und Wochen werde er mit allen Eurozonenpartnern diesbezüglich weiterarbeiten. Ein Ziel ist Stabilität, dafür müsse ein neuer Stabilisierungsmechanismus entwickelt werden.

Update 16.53 Uhr: Der Schutz der europäischen Grenzen soll durch Aufstockung der Frontex-Agentur um bis zu 10.000 Mitarbeiter gelingen. Macron schwebt auch eine europäische Asylagentur vor, die das Recht EU-weit harmonisiert.

Update 16.50 Uhr: Durch die Frage der Migration kämen geopolitische Angelegenheiten direkt zu den Bürgern Europas, sagt Macron. "Wir wollen mehr Souveränität, aber auch mehr Koordinierung in den sicherheitspolitischen Fragen", sagt der Präsident. Man habe hier jüngst etwa im Bereich der Verteidigungspolitik durchaus Fortschritte erreicht. "Wir glauben an eine europäische Antwort auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen", bekräftigt Macron. Er wolle mit allen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, die gleiche Interessen haben. Das seien alle 28 EU-Staaten, sagt er. Er wolle mit "unseren italienischen Freunden" und der neuen spanischen Regierung darüber reden. Doch auch die nordafrikanischen Länder, vor allem Libyen, stehen im Fokus Macrons. Schleuserbanden müsse das Handwerk gelegt werden.

Update 16:47 Uhr: Macron dankt "madame la chancellière" für die Gelegenheit zu sprechen. In den geopolitischen und Migrationsfragen geht es für Macron darum, "unsere Bürger zu schützen, mehr Solidarität zu leben und Europa nicht zu spalten."

Update 16:44 Uhr: Deutschland und Frankreich wollen ein Netzwerk von europäischen Universitäten und eine Agentur für künstliche Intelligenz voranbringen. "Ansonsten werden wir gegenüber den USA oder China nicht wettbewerbsfähig sein", orakelt Merkel.

Update 16:43 Uhr: Das Thema Wirtschafts- und Währungsunion sei ebenfalls wichtig gewesen, sagt Merkel. Der ESM solle in Richtung eines europäischen Währungsfonds weiterentwickelt werden, sagt Merkel. Ein eigenes Eurozonenbudget solle künftig die Konvergenz innerhalb der Eurozone stärken.

Update 16:40 Uhr: Thema Migration sei eine gemeinsame Herausforderung, bei der man zuerst die Ursachen vor Ort beachten müsse. Merkel und Macron wollen eine europäische Koordination, eine europäische Antwort auf diese Herausforderung. Europa dürfte nicht weiter gespalten werden. Deutschland unterstütze die Pläne Österreichs, die Außengrenzen effektiver zu schützen. Dazu gehöre mehr Geld für die Agentur Frontex und eine Stärkung des Dublin-Systems.

Update 16:38 Uhr: "Wir sind übereingekommen, dass wir neue Instrumente im Bereich der Außenpolitik brauchen", sagt Merkel.

Update 16:37 Uhr: Kanzlerin Merkel spricht von "europäischen Werten", die es zu verteidigen gilt.

(flon, 19.6.2018)