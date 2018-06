Live-Session mit Nada Surf: Feierlaune in Hochgeschwindigkeit

Die US-amerikanische Independent-Band machte im Rahmen ihrer "Let Go"-Jubiläumstour im Frühjahr auch in Wien beim STANDARD Player Station

Song #1: "Paper Boats"

der standard

Song #2: "Hi-Speed Soul"

der standard

Seit letztem Jahr feiert die US-amerikanische Band Nada Surf den 15. Geburtstag des von ihren Fans und ihnen selbst heißgeliebten Albums "Let Go" aus dem Jahr 2002 mit ausgiebigen Konzerttourneen in Europa und den USA.

Sänger Matthew Caws und seine Kollegen kamen im April dieses Jahres mit ihrer Feierlaune auch nach Österreich und hatten vor ihrem Gig im Wiener Wuk glücklicherweise Zeit, zwei Songs – "Paper Boats" und "Hi-Speed Soul" – für den STANDARD Player in unserem Büro zu spielen. Eine perfekte Redaktionssession zum Start in den Sommer, wie wir finden!

foto: gerald zagler Von links: Matthew Caws, Ira Elliot, Daniel Lorca und Louie Lino in einer unserer Besprechungsinseln, die auch als stilvolle Zugabteile durchgehen würden.

(Jasmin Al-Kattib, Lukas Friesenbichler, Gerald Zagler, Andreas Müller, Ayham Yossef, 21.6.2018)