Italiens Innenminister Salvini will Roma zählen lassen

Lega-Chef: Roma mit italienischer Staatsangehörigkeit müsse man "leider behalten" – Kritiker weisen auf Parallelen zur NS-Herrschaft hin

Rom – Der italienische Innenminister Matteo Salvini will die in Italien lebenden Roma und Sinti zählen lassen. Um ein Bild der Situation zu bekommen, müsse man "wieder das tun, was früher Zählung genannt wurde", sagte der Chef der fremdenfeindlichen Lega und stellvertretende Regierungschef am Montag laut Agenturberichten dem Sender Telelombardia.

Eine solche "Zählung" könnte auch "Personenregister" oder "Momentaufnahme" genannt werden, sagte der Innenminister. Ein Zensus ermögliche die Ausweisung von Ausländern ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Roma mit italienischer Staatsangehörigkeit müsse das Land "leider behalten".

Schock und Empörung

Salvinis Aussage löste Empörung aus. "La Repubblica" schrieb von einem "Schock", woraufhin Salvini twitterte: "Jemand spricht von 'Schock'. Warum??? Ich denke auch an die armen Kinder, denen Diebstahl und Illegalität beigebracht werden."

Der demokratische Abgeordnete Ettore Rosato nannte die Pläne "vulgär und demagogisch". Man könne sich für Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, ohne faschistisch zu werden.

Zählung nicht erlaubt

Die Idee der Zählung einer Minderheit erinnert viele Menschen an NS-Verfolgungen. Während der Hitler-Diktatur wurden Juden sowie Sinti und Roma zunächst in Deutschland entrechtet und diskriminiert. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs vernichteten die Nazis mit ihren Verbündeten Angehörige der Minderheiten systematisch.

"Der Innenminister scheint nicht zu wissen, dass in Italien eine Zählung auf Basis einer Ethnie nicht erlaubt ist", zitierte die Nachrichtenagentur Ansa Carlo Stasolla, Präsident der Vereinigung Associazione 21 Luglio, die sich für die Rechte der Sinti und Roma einsetzt. (APA, red, 19.6.2018)