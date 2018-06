Abgeordnetenhaus in Kanada stimmt für Cannabis-Legalisierung

Nach einer erneuten Abstimmung im Senat kann das Gesetz im September in Kraft treten

Ottawa – Das kanadische Abgeordnetenhaus hat am Montag ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verabschiedet. Das Gesetz passierte die Kongresskammer mit 205 Ja-Stimmen bei 82 Gegenstimmen. Es geht nun erneut in den Senat, der es aber nicht mehr blockieren, sondern nur verzögern kann. Vermutlich im September wird Kanada dann das erste westliche Industrieland sein, in dem Cannabis vollständig legal ist.

Die umfassende Legalisierung war ein Wahlkampfversprechen des liberalen Premierministers Justin Trudeau. 2013 hatte er zugegeben, in seinem Leben fünf bis sechs Mal Haschisch geraucht zu haben – darunter bei einem Abendessen mit Freunden nach seiner Wahl ins Parlament. Trudeau ist seit 2015 Regierungschef.

Vor fünf Jahren hat Uruguay Haschisch freigegeben. In den USA ist es in neun Bundesstaaten erlaubt, darunter Kalifornien. Kanada wäre der erste G7-Staat, der es erlaubt.

Kauf soll ab 18 legal sein

Nach Inkrafttreten des Gesetzes soll es kanadischen Staatsbürgern über 18 Jahren – in manchen Bundesstaaten ist die Altersgrenze 19 Jahre – erlaubt sein, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften ein Gramm Haschisch um etwa zehn kanadische Dollar (6,50 Euro) zu kaufen. Der persönliche Besitz ist fortan auf 30 Gramm beschränkt.

Die Behörden schätzen den Markt für Cannabis in Kanada auf rund 5,7 Milliarden kanadische Dollar. Der Staat erwartet Steuereinnahmen in Höhe von 400 Millionen kanadischen Dollar.

Gesundheitsministerin Ginette Petitpas Taylor hatte in der vergangenen Woche argumentiert, dass Kanadier schon jetzt zu Hause Bier brauen und Wein anbauen dürften, außerdem sei es schon erlaubt, privat Cannabis für medizinische Zwecke anzubauen. Es sei daher aus Sicht der Regierung im Sinne einer stimmigen Gesetzgebung richtig, auch Cannabisgebrauch zum Zweck der "Entspannung" zu legalisieren. (APA, 19.6.2018)