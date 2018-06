Cocktail-Rezepte: Cosmos und Margaritas

Diese Woche werden zwei Cocktail-Klassiker in der USA-EssBar kredenzt

Pünktlich zum Sommerbeginn gibt es diesmal Cocktails in der USA-EssBar. Der Cosmopolitan, kurz "Cosmo" genannt, wurde in den 1990ern so richtig populär – wesentlich trug dazu die Serie "Sex in the City" bei. Seine Vorläufer gehen aber bis in die 1930er Jahre zurück – ursprünglich allerdings auf Gin-Basis und mit Himbeersirup statt Cranberry-Saft. Die heutige Rezeptur kam in der Gay-Community in Provincetown, Massachusetts auf.

Laut International Bartenders Association (IBA) wird ein Cosmopolitan aus 4 cl Zitronen-Wodka, 1,5 cl Triple Sec (zB Cointreau), 1,5 cl Limettensaft und 3 cl Cranberrysaft mit Eis in einem Cocktail Shaker geschüttelt und ohne Eis ("straight up") in einem gekühlten Martiniglas serviert. In vielen Bars wird der Cocktail aber auch mit herkömmlichem Wodka ohne Zitronenaroma serviert.

foto: ursula schersch

Der zweite Cocktail, den ich ausgewählt habe, ist eine Margarita. Im Grenzbereich von Mexico und den USA in den 1930er Jahren entstanden und von Urlaubsflair getragen, gehört er zu den beliebtesten Cocktails in den USA. Eine klassische Margarita setzt sich aus Tequila (blanco), Limettensaft und Triple Sec (zB Cointreau) zusammen und wird in einem Margarita-Glas oft mit Salzrand serviert.

Beide Cocktails sind hier etwas sommertauglicher kredenzt – ideal für die nächste Grillfeier oder Gartenparty. Sie sind weniger stark und werden in einfachen Gläsern serviert. Margarita wird durch die Zugabe von Melonen- und Erdbeersaft fruchtiger und leichter, obwohl natürlich auch die Originalvariante immer passend ist.