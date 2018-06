Start in EU-Ratsvorsitz: Tajani bei Van der Bellen und Kurz

Zunächst Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani zu Mittag, am Abend Diskussion mit Studierenden im Audimax

Wien – Kurz vor Beginn des österreichischen EU-Ratsvorsitzes herrscht in Wien rege Besuchsdiplomatie. So gastiert am Dienstag EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani gemeinsam mit einer Delegation aus Fraktionsführern bzw. deren Stellvertretern in der Bundeshauptstadt. Auf dem Programm stehen Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Gegen Mittag werden Tajani und Kurz vor die Presse treten.

Am Abend ist eine Diskussion Tajanis und seiner Delegation mit Studierenden im Audimax der Universität Wien geplant. Unter dem Motto "Welches Europa will die Jugend?" sind junge Europäer aufgefordert, "direkt Fragen und Standpunkte einzubringen", hieß es im Vorfeld. (APA, 19.6.2018)