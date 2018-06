Weißt du eigentlich, wer Brokkoli isst? Die FC Barcelona-Spieler im neuen Spot für Beko

"Eat like a Pro"-Kampagne will dazu beitragen, die Anzahl übergewichtiger Kinder zu reduzieren

Wien – Im neuen Spot von Beko verzweifelt ein junger FC Barcelona-Fan daran, dass es immer wieder Brokkoli zu essen gibt. Aber nachdem sich die Situation öfters wiederholt, stellt die Mutter ihrem Sohn die Frage: "Weißt du eigentlich, wer Brokkoli isst?" – und kurz danach stehen Lionel Messi, Gerard Piqué, Luis Suárez, Marc-André ter Stegen und Samuel Umtiti im Wohmzimmer. Die Spieler beginnen im Rhythmus der Musik, die an den "Tiki-Taka"-Spielstil des FC Barcelona erinnert, zu spielen, tanzen und kochen. Am Ende essen der junge Fan und die Stars des FCB ihre gesunde Mahlzeit – natürlich mit Brokkoli.

beko austria

Der Film ist ein weiterer Teil der weltweiten "Eat like a Pro"-Kampagne, die Beko gemeinsam mit Partner FC Barcelona ins Leben gerufen hat. Seit Februar 2018 ist Beko offizieller Hauptpartner des FC Barcelona. Anfang 2018 startete die Initiative "Eat like a Pro", die dazu beitragen soll, Eltern und Kindern die Wichtigkeit gesunder Ernährung zu vermitteln und so die Anzahl übergewichtiger Kinder zu reduzieren.

"Wir wollen mit diesem Spot zeigen, wie wichtig gesunde Ernährung gerade im Kindesalter ist und um hier die zentrale Botschaft an Kinder, Jugendliche und Eltern zu vermitteln, dass die FCB Stars nur deswegen so spielen können, weil sie auf eine gesunde Ernährung achten. Diese Vorbildfunktion ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten "Eat Like a Pro"-Kampagne", sagt Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko / Elektra Bregenz AG.

Konzeption und Umsetzung des Spots stammen von McCann Worldgroup Barcelona. (red, 19.6.2018)